Incendi nell´Isola: elicotteri in azione

ARZACHENA - Sono sette gli incendi che oggi (giovedì) hanno ferito la Sardegna. Di questi, tre hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Arzachena, Tempio Pausania e Marrubiu.



Il primo rogo, nell'agro smeraldino, in località Riu di Spiteddu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Limbara. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Olbia e si sono concluse attorno alle 17.10. L’incendio ha percorso una superficie di circa 5mila metri quadri.



Durante il rientro in base, è stato avvistato un nuovo incendio nelle campagne di Tempio, su cui l'elicottero si è diretto prontamente. Il mezzo è arrivato in località Manzoni alle 17.26. Le fiamme hanno interessato qualche sughera. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dalla pattuglia tempiese del Corpo Forestale. L'incendio è stato spento alle 17:55.



Il terzo incendio è divampato nell'agro di Marrubiu, in località Su Murdegu, nelle vicinanze della ferrovia, su cui sta intervenendo l'elicottero proveniente dalla base di Fenosu, il cui decollo è avvenuto alle 17.54. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dalla pattuglia della Forestale di Marrubiu.