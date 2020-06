Cor 18:06 Cardedu, motociclista precipita in un dirupo I fatti risalgono alla scorsa notte quando, su richiesta di un privato cittadino, i Carabinieri sono intervenuti nei pressi della strada di montagna che collega Gairo al paese costiero di Cardedu







Appena giunti sul posto, i militari sono stati attirati dalle richieste di aiuto del malcapitato che dopo essersi accostato al lato della carreggiata aveva perso l’equilibrio, finendo nella vegetazione sottostante. Il motocilista, un 50enne originario di Bari Sardo, è stato immediatamente soccorso dai Carabinieri che, dopo aver allertato i soccorsi, hanno raggiunto l’uomo mediante una corda vincolata ad una ringhiera lì presente.



Dopo averlo rassicurato, i militari hanno ricondotto l'uomo, di peso, lungo la strada. Il motociclista, con difficoltà deambulatorie dovute ad una protesi alla gamba destra, ha potuto così ricevere le cure del caso prima di essere stato trasportato presso l'Ospedale Civile "Nostra Signora della Mercede" di Lanusei (NU) per ulteriori accertamenti.