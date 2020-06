Red 15:12 Auto parcheggiate in Via dell’Asfodelo: sfalci rinviati La società in house Multiservizi Porto Torres è stata costretta a rinviare a data da destinarsi le attività di sfalcio dell’erba. . Il rinvio è dovuto alla presenza di diverse auto parcheggiate, ieri mattina, in prossimità delle aree oggetto di intervento: gli operai non hanno potuto eseguire i lavori per evitare eventuali danni ai mezzi







Nonostante fosse presente il cartello di temporaneo divieto di sosta, posizionato nei giorni precedenti proprio per consentire la regolare esecuzione dell'intervento, la Multiservizi si è trovata impossibilitata ad operare e le squadre sono state costrette a spostarsi in altre zone della città. Il cartello, rimosso forse nottetempo da ignoti, è stato ritrovato in un terreno in prossimità della strada.



Il cronoprogramma dell'azienda prevede lavori urgenti nei quartieri di Porto Torres in cui si è riscontrata la presenza di erba infestante, secondo un calendario già fissato per tamponare le situazioni più critiche dovute al periodo di stop causato dalle misure di contenimento del Covid-19. I lavori in Via dell'Asfodelo saranno recuperati nei prossimi giorni, compatibilmente con il cronoprogramma. Da parte dell'Amministrazione comunale e della società Multiservizi viene richiesta ai cittadini «la massima collaborazione e il rispetto dei divieti temporanei, al fine di garantire il regolare svolgimento, in sicurezza, dei lavori».