Marino all´Aou, Fi: Primo livello a rischio

Red 22:12







«Discutiamone prima con la comunità algherese, le associazioni e gli operatori sanitari. Facciamo appello ai consiglieri regionali del territorio – chiosa il gruppo consiliare locale – affinchè le conquiste previste per la sanità algherese del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera del 2017, anche se non ancora attuate, non rischino di venire resettate da una scelta che necessita di analisi e approfondimenti». Commenti ALGHERO - «Una scelta su cui riflettere attentamente, posto che alla luce del Dm70 del 2015 rischia di far perdere ad Alghero il Primo livello e la possibilità di realizzare il nuovo ospedale». E' l'allarme lanciato dal Gruppo consiliare di Forza Italia Alghero, commentando l'emendamento che dovrebbe approvare in Commissione regionale Sanità, con la conseguente incorporazione del Regione Margherita nell'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari [LEGGI] Secondo le prime indiscrezioni, oltretutto, il testo che andrà in discussione nei prossimi giorni non sarebbe stato ancora concertato nella Maggioranza e porterebbe la firma dei gruppi Lega e Fratelli d'Italia. «Una scelta delicata», sottolineano i forzisti algheresi.«Discutiamone prima con la comunità algherese, le associazioni e gli operatori sanitari. Facciamo appello ai consiglieri regionali del territorio – chiosa il gruppo consiliare locale – affinchè le conquiste previste per la sanità algherese del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera del 2017, anche se non ancora attuate, non rischino di venire resettate da una scelta che necessita di analisi e approfondimenti».