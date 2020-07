Red 23:05 Fiamme ad Arzana, Sedilo e Nule Oggi, nove incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, tre hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, in località Perda d´Alari, Bau ´e Gregu e Tilipirche



CAGLIARI – Oggi (giovedì), otto incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, due hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Arzana, di Sedilo e di Nule.



Il primo rogo è divampato nell'agro di Arzana, in località Perda d'Alari, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di SanCosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Lanusei, coadiuvata dal personale eliportato e da due squadre di Forestas di Arzana (San Cristoforo, monte Sa Furca e Bacili Barigau). Le fiamme hanno interessato una superfice di sottobosco inferiore all'ettaro. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 13.40.



Il secondo incendio si è sviluppato nelle campagne di Sedilo, in località Bau 'e Gregu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Ghilarza, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra di Forestas del Centro servizi di Losa e da tre Barracelli di Sedilo. Le fiamme hanno percorso circa 3ettari di pascolo nudo. Le operazioni di spegnimento hanno impegnato le squadre fino alle 16.50.



Il terzo rogo si è registrato nell'agro di Nule, in località “Tilipirche” dove, In tarda serata, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Anela. Le operazioni di spegnimento, protrattesi fino alle 19.40, sono state dirette dalla Stazione di Bono, coadiuvato dal personale eliportato, da una squadra di Barracelli di Nulvi e da numerosi volontari. Le fiamme hanno percorso circa 1,5ettari di incolti in prossimità di una sughereta.