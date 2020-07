Red 19:06 Diciannove roghi nell´Isola Oggi, altri diciannove incendi anno ferito la Sardegna. Di questi, sei hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, nelle campagne di Usellus, Posada, Sorso (due), Assemini e Fonni



Il primo rogo è divampato nell'agro di Usellus, in località BrCu S'Orroli, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Villaurbana, coadiuvata dal personale eliportato e da due squadre Forestas di Usellus (Serra Is Bruncus) e del complesso Forestale di Monte Arci. Le fiamme hanno percorso circa un ettaro di pascolo nudo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 13.53.



Il secondo incendio si è sviluppato nelle campagne di Posada, in località S.Gno Longo, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Siniscola, con la collaborazione di due squadre di Forestas del complesso Montalbo Baronie ed altrettante dei Cnvvf di Siniscola. Le fiamme hanno percorso circa 2ettari tra eucalipteti, incolti e colture agricole. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.11.



Il terzo rogo si è registrato nell'agro di Sorso, in località Trunconi, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalla basi di Limbara e di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sassari, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra di Forestas del cantieri Marina di Sorso, una dei Vigili del fuoco di Sassari ed una dei Barracelli di Sorso. L’incendio interessa oliveti e sterpaglie ed è ancora attivo.



Il quarto incendio è divampato nelle campagne di Assemini, in località C.Marini, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Uta ex Capoterra, con personale eliportato della base di Pula e la collaborazione di due squadre di Volontari (Orsa Assemini ed Aquila). Le fiamme hanno percorso circa 3ettari, tra eucalipteti e canneti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.17.



Il quinto rogo si è sviluppato nell'agro di Fonni, in località Nuraghe Biacceddu, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Gavoi, con l'ausilio di due squadre Forestas del complesso Supramonte -Gennargentu. Le fiamme hanno percorso circa 3ettari di pascoli nudi. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.52.



Il sesto incendio si è registrato nelle campagne di Sorso, in località M.Tramontana, sono intervenuti due elicotteri provenienti dalla basi di Bosa e di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Castelsardo, coadiuvata dal personale eliportato e con la collaborazione di tre squadre di Forestas del complesso dei Parchi, Osilo San Lorenzo, Castelsardo San Giovanni, e Tergu Comune, una squadra dei Vigili del fuoco di Sassari ed una dei Barracelli di Sorso. Le fiamme hanno percorso aree incolte. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.