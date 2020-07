Cor 14:13 Via Zara, incendio nella notte a Fertilia I Vigili del fuoco di Alghero sono stati allertati attorno alle 2.20 da alcuni passanti: giunti sul posto hanno messo in sicurezza la zona evitando che le fiamme si propagassero



Commenti ALGHERO - Paura nella notte tra giovedì e venerdì a causa di un principio incendio divampato a Fertilia. Il rogo ha interessato la pineta alla fine di via Zara, dopo lo stabile che ospitava il vecchio ostello della gioventù, ormai chiuso da anni. I Vigili del fuoco sono stati allertati attorno alle 2.20 da alcuni passanti: giunti sul posto hanno messo in sicurezza la zona evitando che le fiamme si propagassero. Quasi certa l'origine dolosa.