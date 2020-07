Red 12:19 Telti: niente Sagra del mirto nel 2020 «Il prossimo anno troveremo la maniera per offrire una Sagra del mirto capace di valere il doppio», dichiara il Presidente della Pro loco di Telti Marilena Suelzu. Appuntamento al prossimo anno







«Il prossimo anno troveremo la maniera per offrire una Sagra del mirto capace di valere il doppio», dichiara il Presidente della Pro loco di Telti Marilena Suelzu. «Il ringraziamento di tutto il gruppo organizzatore va ai tanti che in questi mesi hanno incoraggiato e sostenuto , alle istituzioni locali e regionali che riconoscono l’importanza dell’evento e ai tanti volontari che questa volta non si occuperanno della sagra». Appuntamento al prossimo anno. Commenti TELTI - Organizzata dalla Pro loco di Telti, con la collaborazione del Comune di Telti, della Regione autonoma della Sardegna, di gruppi, associazioni e di tanti volontari, con la direzione artistica di Mauro Mibelli, che ha rappresentato un cambio di marcia nella ricerca e nella valorizzazione della musica “Made in Sardinia”, nel 2019 la “Sagra del mirto” ha saputo conquistare una nuova fetta di pubblico incuriosita oltre che dalla presenza di attività legate al mirto ed alla tradizione eno-gastronomica di Telti, anche dagli spettacoli raffinati che ha saputo offrire. Fin dallo scorso anno, si era cominciato a lavorare per la 26esima edizione, imbastendo un programma capace di ripeter il successo raggiunto negli anni.Era tanta l’attesa per l’edizione 2020 della Sagra, oggi considerata una fra le più apprezzate non solo dai turisti, ma anche e soprattutto dai sardi che giungono da ogni angolo dell’Isola per rendere onore all’ospitalità teltese. Ma l’organizzazione di una festa popolare complessa come la Sagra del mirto, nonostante il via libera dato dalle Istituzioni regionali, ha deciso di fermarsi. La tutela della salute pubblica arriva prima di ogni altra scelta.«Il prossimo anno troveremo la maniera per offrire una Sagra del mirto capace di valere il doppio», dichiara il Presidente della Pro loco di Telti Marilena Suelzu. «Il ringraziamento di tutto il gruppo organizzatore va ai tanti che in questi mesi hanno incoraggiato e sostenuto , alle istituzioni locali e regionali che riconoscono l’importanza dell’evento e ai tanti volontari che questa volta non si occuperanno della sagra». Appuntamento al prossimo anno.