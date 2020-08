Red 20:28 Sempre troppi incendi nell´Isola Oggi, sono stati ventidue i roghi che hanno ferito la Sardegna. Di questi, otto hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Palmas Arborea, di Nuragus, di Seui, di Sarule, di Ruinas, di Sinnai, di Orune e di Iglesias



CAGLIARI – Oggi (domenica), sono stati ventidue gli incendi che hanno ferito la Sardegna. Di questi, otto hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Palmas Arborea, di Nuragus, di Seui, di Sarule, di Ruinas, di Sinnai, di Orune e di Iglesias.



Il primo rogo è divampato nell'agro di Palmas Arborea, in località Pauli Majori, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalla base di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Oristano, coadiuvata dal personale eliportato, da due squadre di Forestas dei cantieri di Zeddiani e di Santa Giusta. Le fiamme hanno percorso circa un ettaro di vegetazione palustre. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 11.20.



Il secondo incendio si è sviluppato nelle campagne di Nuragus, in località Sant'Elia, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Laconi, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra di Forestas del cantiere di Laconi Corona Sa Guardia, una dei Vigili del fuoco di Ales e una di volontari delle associazioni di Isili. Le fiamme hanno percorso circa 6ettari di pascolo nudo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 11.



Il terzo rogo si è registrato nell'agro di Seui, in località Bau Coglitta, dove sono intervenuti tre elicotteri provenienti dalle basi di San Cosimo, di Sorgono e il Super Puma proveniente da Fenosu, e due canadair provenienti da Olbia. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Seui, coadiuvata dal personale eliportato, dal Gauf del Cfva di Lanusei, da sei squadre di Forestas dei cantieri di Seui “Montabu” e “Rio Nuxi”, di Ulassai “Bau Arena” e di Gairo “Sa Matta e Sacca”, e da una dei Vigili del fuoco di Lanusei. Le fiamme hanno percorso circa 5ettari di bosco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.10.



Il quarto incendio è divampato nelle campagne di Sarule, in località Marianevrede, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Anela e di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Orani, coadiuvata dal personale eliportato, da tre squadre di Forestas dei cantieri di Gavoi, di Nuoro e di Orgosolo e da una di volontari delle associazioni di Vab Nuoro Le fiamme hanno percorso circa 3ettari di oliveto, macchia mediterranea e pascolo alberato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.10.



Il quinto rogo si è sviluppato nell'agro di Ruinas, in località Funtana Maudaris, dove sono intervenuti quattro elicotteri provenienti dalle basi di Fenosu (Eli-Fenosu e Super Puma), di Bosa e di San Cosimo, e due canadair provenienti da Olbia. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Samugheo, coadiuvata dal personale eliportato, da una pattuglia del Cfva della Stazione di Neoneli, dal Gauf Cfva di Oristano, da una squadra dell'Autoparco di Oristano, dieci di Forestas, due squadre dei Vigili del fuoco e una squadra di volontari di Oristano. Le fiamme hanno percorso circa 50ettari di bosco e pascolo alberato. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.



Il sesto incendio si è registrato nelle campagne di Sinnai, in località Su Punteddu, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Villasalto e di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Castiadas, coadiuvata dal personale eliportato, dal Gauf Cfva di Cagliari, da una squadra dei Vigili del fuoco di San Vito e una di volontari di Villasimius “Crov”. Le fiamme hanno percorso circa 3ettari di vegetazione contermine a aree di villeggiatura. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15.52.



Il settimo rogo è divampato nell'agro di Orune, in località Porta Sant'Andrea, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Alà dei sardi, di Anela e di Farcana, e due canadair. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Nuoro, coadiuvata dal personale eliportato, dal Gauf Cfva Nuoro, da tre squadre di Forestas dei cantieri di Orune, di Nuoro e di Lula, e da una dei Vigili del fuoco di Nuoro. Le fiamme hanno percorso circa 15ettari di macchia evoluta e lecceta. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.



L'ottavo incendio si è sviluppato nelle campagne di Iglesias, in località Cuccuru Antoni Orcu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Iglesias, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra di Forestas del cantiere di Iglesias “Lago Corsi”, una dei Vigili del fuoco di Iglesias e due di volontari di Iglesias, una di Domusnovas e una di Villamassargia. Le fiamme hanno percorso circa 3ettari di seminativo e alcune serre dismesse e capannoni. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.19.