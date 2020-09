Red 17:11 Ecobox osceni, protesta ad Alghero Anche il Comitato Alguer Vella si lamenta per le indecorose condizioni di molti spazi all’aperto: sporcizia e odori nauseabondi la fanno da padrone







(Foto d'archivio) Commenti ALGHERO - «Se chi ci lavora, e chi ci abita non sono i primi ad aver cura della propria città ed essere un esempio, come possiamo pretendere il rispetto del centro storico da parte dei vacanzieri». Passato anche il mese di agosto, non migliora la situazione di molti spazi all’aperto adibiti a deposito di rifiuti: sporcizia e odori nauseabondi la fanno da padrone.Così il centro storico di Alghero piomba del degrado dilagante. Anche il Comitato Alguer Vella si lamenta per le indecorose condizioni di molti ecobox.Alcuni dei quali inspiegabilmente posizionati in angoli e luoghi caratteristici a rovinarne il fascino. Ne sono un deprecabile esempio quelli ubicati ai piedi della Torre di Porta Terra [GUARDA] (Foto d'archivio)