Red 20:06 Fiamme a Segariu Cinque gli incendi che oggi hanno ferito la Sardegna. Di questi, uno ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, in località Monte Ollioni



SEGARIU - Cinque gli incendi che oggi hanno ferito la Sardegna. Di questi, uno ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Segariu.



Il rogo è divampato nell'agro, in località Monte Ollioni, dove è intervenuto, proveniente dalla base di Villasalto, un elicottero leggero As350B3. Il Dos della Stazione forestale di Sanluri ha diretto le operazioni di spegnimento, coadiuvato dal proprio personale eliportato. Sul posto sono intervenuti una squadra Forestas del cantiere di Santa Lucia di Monastir e due di volontari di protezione civile provenienti da Segariu e da Guasila.



Le fiamme hanno interessato circa 4ettari di macchia mediterranea e pineta. L'area colpita dalle fiamme era limitrofa a un rimboschimento di eucaliptus interessato però solo marginalmente. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono concluse alle 17.35, mentre il personale a terra è tutt'ora sul posto per ultimare l'attività di bonifica.