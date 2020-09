Red 7:03 Tonara: lavori al potabilizzatore Domani, dalle 11 alle 13, mancherà l’acqua a Ovodda e Sorradile per permettere i lavori di efficientamento del potabilizzatore di Torrei, che serve diciannove Comuni delle Nuorese e dell´Oristanese







L’erogazione all’utenza sarà garantita in quasi tutti i centri serviti sfruttando le scorte dei serbatoi adeguatamente accumulate. Eventuali cali di pressione e temporanee interruzioni, tra le 11 e le 13, riguarderanno i Comuni di Ovodda e Sorradile.



