Red 9:36 Allarme bomba: falso allarme a Cagliari Attorno alle 19, i Carabinieri hanno ricevuto alcune telefonate da passanti che segnalavano una valigia sotto i portici di Via Roma. Pronto l´intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile e degli artificieri, che hanno perimetrato la zona per le operazioni del caso



CAGLIARI – Attimi di panico, ieri sera (lunedì), in Via Roma, a Cagliari, per un presunto allarme bomba. Ma, fortunatamente, si è trattato di un falso allarme. Attorno alle 19, i Carabinieri hanno ricevuto alcune telefonate da passanti che segnalavano una valigia sotto i portici. Pronto l'intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile e degli artificieri, che hanno perimetrato la zona per le operazioni del caso. Gli specialisti hanno così scoperto che il bagaglio era vuoto, quindi sicuramente innocuo.