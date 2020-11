Red 10:31 Denunciati due spacciatori algheresi Al termine dell’operazione della locale Guardia di finanza, oltre al sequestro di oltre 2etti di marijuana, tre bilancini elettronici di precisione e altro materiale per il confezionamento delle dosi, due giovani sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria e un terzo è stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo quale consumatore di stupefacenti



ALGHERO - I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Alghero, al termine di un'indagine, sono venuti a conoscenza di un giovane algherese che, già noto alle Forze dell'ordine, aveva trasformato la propria abitazione in un punto di riferimento per lo spaccio di marijuana destinata a giovanissimi acquirenti. L’inconsueto via vai di ragazzi non residenti nel rione, ma provenienti da altre zone della città, non è sfuggito alle Fiamme gialle del locale Nucleo Mobile che, dopo mirati servizi di osservazione, hanno fermato un giovane appena uscito dall’abitazione dopo aver acquistato oltre 40grammi di marijuana.



I finanzieri hanno quindi deciso di entrare nella casa per effettuare una perquisizione domiciliare che ha consentito di trovare oltre 200grammi di marijuana, tre bilancini elettronici di precisione e altro materiale per il confezionamento delle dosi. Al termine dell’operazione, oltre al sequestro di quanto rinvenuto, due giovani sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria e un terzo è stato segnalato amministrativamente all’Ufficio Territoriale del Governo quale consumatore di stupefacenti.