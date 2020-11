Cor 9:23 Freedom scopre Capo Caccia Alla scoperta della Grotta di Nettuno ad Alghero con Roberto Giacobbo che percorrerà i 654 scalini per mostrare le incredibili scenografie sotterranee della grotta a Capo Caccia



Freedom a Capo Caccia, a pochi chilometri da Alghero, per entrare all’interno della Grotta di Nettuno, uno dei gioielli naturalistici più affascinanti di tutto il Mediterraneo. Roberto Giacobbo percorrerà 654 scalini per mostrare le incredibili scenografie sotterranee della grotta, realizzate da Madre Natura nel corso di milioni di anni.



Inoltre durante la puntata (in onda su Italia 1 venerdì dalle ore 21.15), Pietro Alfonso - coordinatore scientifico del Museo Archeologico di Alghero - racconterà al pubblico il lavoro di recupero dei reperti nella grotta: «La Grotta Verde è uno dei siti più importanti di tutto il territorio regionale, in quanto attesta uno tra i primi insediamenti neolitici in Sardegna, in un periodo molto antico tra il 4800 e il 4000 a.C. Il recupero dei reperti è stato complesso, perché la grotta è stata invasa dal mare»



La puntata è stata realizzata con il supporto e contributo della Fondazione Sardegna Film Commission della Regione Autonoma della Sardegna, ed ha visto la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero e della Marina Militare. «Ringrazio in modo speciale la Marina Militare e il Comandante Giuseppe Maruccia – dichiara Roberto Giacobbo – la concessione del permesso di entrare nelle aree off limits del Faro di Capo Caccia ci ha consentito di mostrare al pubblico delle aree meravigliose e poco conosciute»



