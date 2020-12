Christian Mulas 10:12 L'opinione di Christian Mulas Capo Caccia, sinistra talebana



Cosa c'entra il Piano casa al vaglio del Consiglio regionale sardo con quanto successo a Capo Caccia? Ve lo diciamo subito: un bel niente. Come ha detto il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Francesco Mura, per la Sinistra quella contro lo sviluppo è una guerra santa. La loro religione di decrescita non ammette ragioni o ragionamenti: esistono i dogmi delle sacre scritture del loro Ppr e basta.



Le reazioni al caso Capo Caccia, pur con tutte le cautele necessarie, hanno ricordato una volta ancora tutti i tic del pensiero di Sinistra, fatto di menzogne capziose, giustizialismo forcaiolo, odio a prescindere per gli imprenditori e quindi nemico dei lavoratori e dei sardi in generale. Nei comunicati e nelle interrogazioni la Sinistra si sostituisce alla Magistratura, emettendo sentenze ben prima che vengano vagliate le prove, in spregio a ogni legge e buon senso. Chi come noi è garantista non può accettare un simile comportamento.



Ancora, quel che è peggio è che la Sinistra, in assenza di ragioni, cerca di attaccare il Piano casa della Giunta regionale parlando di qualcosa che non c'entra un bel niente. Il nuovo Piano casa è una riforma necessaria per adeguare le strutture presenti sulla costa ai nuovi standard energetici, estetici e dell’ospitalità. Questo passo in avanti è necessario per lo sviluppo economico sardo e anche per la reale conservazione del patrimonio ambientale. Come abbiamo detto più volte, chi cerca di descrivere ambiente e sviluppo come inconciliabili incorre in un errore esclusivamente ideologico. E' utile ricordare che la Sardegna è la prima regione italiana per coste non edificate e la densità del costruito su tutto il suo territorio è tra le più basse d’Italia.



Al contrario di una certa Sinistra radicale, i sardi conoscono l'importanza di nuovi investimenti per creare sviluppo e posti di lavoro. La sostenibilità dello sviluppo sta proprio in questo: conciliare la salvaguardia dell’ambiente con le attività umane e la crescita economica.



