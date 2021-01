Red 12:42 Pista atletica Maria Pia: 350mila euro per la riqualificazione Il procedimento è giunto in questi giorni alla fase della formalizzazione dell’esito della gara espletata dal Settore Opere pubbliche del Comune di Alghero. L’impresa che dovrà occuparsi delle opere è la “Cis costruzioni” di San Sperate, in avvalimento con la “Olimpia costruzioni” di Forlì







I fondi da utilizzare per la messa a nuovo della pista, 350mila euro (provenienti dal bando “Fondo Sport e periferie” al quale il Comune ha partecipato con il progetto definitivo, esecutivo del 2018), per i lavori previsti secondo le prescrizioni Fidal–Coni, che dovranno rigenerare la parte dell’impianto sportivo destinato all’atletica all’interno del complesso polivalente. Impianto comunale al centro di un lunghissimo iter sia politico, sia giudiziario, affidato in gestione all'Apd Cuccureddu 1969 di Antonello Cuccureddu.



L’impresa che dovrà occuparsi delle opere, previa verifica nei termini di legge dei requisiti di ordine generale e speciale, è la “Cis costruzioni” di San Sperate, in avvalimento con la “Olimpia costruzioni” di Forlì. L’impianto sarà interessato da ulteriori interventi per la riqualificazione e ammodernamento più che mai necessari.



