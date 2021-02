Red 12:32 Sartiglia: annullate vestizione e benedizione A causa dell´emergenza sanitaria da Coronavirus, la Sartiglia 2021 non si svolgerà. Dopo una riunione in Prefettura, è stato deciso che non si terranno neanche la vestizione di Su Cumponidori e la successiva benedizione in Via Duomo, a Oristano







Gli uffici della Prefettura di Oristano hanno ospitato un incontro informale chiesto dai presidenti dei Gremi, in presenza del sindaco di Oristano Andrea Lutzu, del presidente della Istituzione Sartiglia, del prefetto Gennaro Capo e del questore Giuseppina Maria Rita Stellino. Nel corso dell’incontro, i presidenti Nando Faedda e Antonello Addari, facendosi portatori, rispettivamente, della posizione del Gremio dei contadini e dei falegnami, hanno spiegato perchè non ritenevano possibile concentrare in un’unica giornata, quella di domenica 14 febbraio, i momenti della vestizione e della benedizione dei Componidori di entrambi i Gremi.



Il prefetto e il questore hanno ulteriormente chiarito le ragioni di ordine pubblico e di rispetto delle misure di contenimento del contagio per le quali si rendeva necessario concentrare l'evento nella giornata di domenica. Al termine dell'incontro, le parti hanno preso atto delle reciproche ragioni, convenendo entrambe sull'opportunità di rinunciare per quest'anno allo svolgimento dell'evento.