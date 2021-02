Cor 21:40 Conoci convoca i fedelissimi

Crisi, dimissioni in tasca Precipita la situazione e a Porta Terra si riuniscono soltanto i referenti dei partiti più vicini al sindaco. Rimangono fuori Forza Italia, Udc, Gruppo Misto e il Psd'Az ufficiale. Il Primo cittadino di Alghero deciso a non farsi logorare







E di crisi si è parlato ieri (martedì) nella riunione urgente convocata da Mario Conoci con i fedelissimi: presenti i rappresentanti di Fratelli d'Italia, "Noi con Alghero", Riformatori, Lega e del gruppo consiliare Sardista. Il sindaco dopo aver messo sul tavolo i tanti problemi dell'amministrazione sarebbe stato molto chiaro nelle sue intenzioni e deciso sul non farsi logorare lentamente, in mancanza di fiducia, non esiterebbe a rassegnare le dimissioni. Già nei prossimi giorni (probabile venerdì) sarà una nuova riunione, questa volta con tutti i consiglieri comunali di maggiornaza, a dare avvio alla conta e fare chiarezza sul futuro. Commenti ALGHERO - Nonostante i tentativi di anestetizzare la crisi, chiudere la porta a qualsiasi richiesta di rimpasto e di rilancio dell'attività amministrativa [ LEGGI ], più passano le settimane e più la situazione incancrenisce ad Alghero. Non è mistero infatti, come i rapporti all'interno della maggioranza siano ad alta tensione, con due fazioni poco o per nulla in sintonia su (quasi) tutto.L'ultimo, grave, fronte di discussione è rappresentato dalla gestione dell'assessorato alle Finanze: problemi figli delle promesse elettorali completamente disattese sullae del mancato coinvolgimento della maggioranza su scelte tanto impattanti politicamente e socialmente. La decisione di arrivare a fine contratto sarebbe stata assunta in totale solitudine, nonostante la rescissione contrattuale fosse un cavallo di battaglia elettorale su cui in molti ci avevano messo la faccia. Poi la pandemia ha fatto il resto, e la scelta di chiudere ogni rapporto con la società che gestisce la riscossione coattiva ha amplificato il problema travolgendo famiglie e imprese. Insomma, è il cortocircuito, a cui il sindaco e l'assessora ieri hanno tentanto di porre rimedio convocando a Porta Terra i rappresentanti delle imprese [ LEGGI ].Se a questo si aggiungono i noti problemi di rappresentanza all'interno dell'esecutivo, con richieste mai assecondate, i forti malumori sui mancati risultati in alcuni assessorati strategici ed i rapporti sempre incandescenti all'interno del, dove la segreteria cittadina rimane estromessa da qualsiasi discussione ma allo stesso tempo non arriva l'apertura della nuova sezione "Antoni Simon Mossa [ LEGGI ], i fronti di discussione iniziano ad essere numerosi e di non facile risoluzione.E di crisi si è parlato ieri (martedì) nella riunione urgente convocata da Mario Conoci con i: presenti i rappresentanti di Fratelli d'Italia, "Noi con Alghero", Riformatori, Lega e del gruppo consiliare Sardista. Il sindaco dopo aver messo sul tavolo i tanti problemi dell'amministrazione sarebbe stato molto chiaro nelle sue intenzioni e deciso sul non farsi logorare lentamente, in mancanza di fiducia, non esiterebbe a rassegnare le dimissioni. Già nei prossimi giorni (probabile venerdì) sarà una nuova riunione, questa volta con tutti i consiglieri comunali di maggiornaza, a dare avvio alla conta e fare chiarezza sul futuro.