Controlli sui mezzi pesanti: 67 infrazioni nell´Isola

SASSARI - Prosegue l’attività operativa della Polizia Stradale per i controlli sui mezzi pesanti. Mercoledì, anche nell’Isola sono stati effettuati controlli, che hanno interessato la Strada statale 131 “Carlo Felice” e la 131 “Diramazione centrale nuorese”, nelle province di Nuoro e Sassari.



I controlli hanno visto l’impiego di tredici pattuglie della Polizia stradale, con l’ausilio dell’elicottero del Settimo Reparto Volo di Fenosu e dell’Unità Cinofile della Questura di Oristano mentre, per accertamenti relativi al riciclaggio di veicoli, sono stati impiegati gli investigatori delle Squadre di Polizia giudiziaria della Specialità. Sono stati eseguiti i controlli su 183 veicoli e identificate 239 persone, con il ritiro di una carta di circolazione e di una patente.



Decurtati 31punti e contestate sessantasette infrazioni, di cui cinquantacinque riconducibili al controllo per violazione delle norme sui tempi di guida e riposo dei mezzi pesanti. Nella provincia di Sassari, durante i controlli, i poliziotti hanno accertato un caso di “lavoro nero” per un conducente di un mezzo pesante di un’azienda di trasporti privo di regolare contratto di lavoro.