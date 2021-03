Alghero: 77enne trovato cadavere a casa

15/3/2021 Covid a Sassari: sanzionati cinque bar Nel fine settimana, due locali sono stati sanzionati per violazione delle norme per il contrasto al diffondersi del Coronavirus e uno perché somministrava alcolici a minorenni al tavolino A Predda Niedda per assenza del cartello relativo ai posti disponibili e mancata registrazione di nomi e riferimenti per tracciare eventuali contagi. Sanzionato anche un locale al centro per assembramenti