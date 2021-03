Red 19:21 Troppe persone per Federico fashion style: chiuso il salone Gli agenti della Polizia locale sono intervenuti nella tarda mattina, durante la tappa sassarese del tour del parrucchiere dei vip, e i sigilli sono scattati nel pomeriggio, giusto il tempo di concludere i trattamenti già iniziati e che non potevano essere interrotti



SASSARI - Quindici persone, tra cui sei dipendenti, sei clienti e altre tre in attesa. Troppe per uno spazio di quelle dimensioni, in base alle linee guida anti-Covid per i saloni dei parrucchieri. La Polizia locale di Sassari è intervenuta questa mattina (giovedì) su segnalazione di un cittadino e per il parrucchiere è scattata la sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria della chiusura per tre giorni. Sembrerebbe una delle tante notizie che si leggono da un anno a questa parte, se non fosse che dentro il salone c’era il parrucchiere dei vip e noto volto televisivo, Federico fashion style, impegnato in questi giorni in un tour in Sardegna.



Gli agenti della Polizia locale sono intervenuti nella tarda mattina e i sigilli sono scattati nel pomeriggio, giusto il tempo di concludere i trattamenti già iniziati e che non potevano essere interrotti. Il salone non aveva esposto all’esterno il cartello con il numero di persone che può contenere. Inoltre, per le norme di contrasto al diffondersi del Coronavirus, possono essere occupate solo postazioni alternate, mentre nel salone erano tutte piene.



Due dipendenti stavano lavando la testa alle clienti senza mantenere le distanze di sicurezza. Infine, sempre per le linee guida anti-Covid, è possibile accedere al salone soltanto nell’orario dell’appuntamento precedentemente concordato, mentre all’interno del locale c’erano tre persone in attesa. In tutto quindici, molto oltre i parametri stabiliti dalla normativa.



Nella foto (da Instagram): Federico fashion style