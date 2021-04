Cor 14:47 Tragedia ad Alghero: muore operaio 51enne Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi ad Alghero. Un operaio della ditta "Ultragas Tirrena" Spa è morto mentre faceva una ispezione al bombolone del gas di un condominio di via Enrico Costa. Sul posto le forze dell´ordine



ALGHERO - Tragedia ad Alghero nel cortile di un condominio di via Enrico Costa nel primo pomeriggio odierno (giovedì): all'origine di tutto, potrebbe esserci una fuga di gas. Lidio Piras, un operaio 51enne originario di Nurachi, in provincia di Oristano, in servizio per la ditta Ultragas Tirrena Spa, è morto mentre faceva una ispezione al bombolone del gas condominiale.



Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo avrebbe accusato un probabile malore e si sarebbe improvvisamente accasciato. Con tutta probabilità sarebbe stato sprovvisto di maschera e potrebbe aver inalato la sostanza nociva poi risultata fatale. A notare che qualcosa non andava, sarebbe stato un inquilino del palazzo, che dal balcone ha dato immediatamente l'allarme.



Sul posto sono così intervenuti i Carabinieri della compagnia di Alghero dalla vicina caserma ed i vigili del fuoco insieme agli operatori sanitari del 118. Purtroppo per l’uomo non c’era più niente da fare. Il corpo dell’operaio è stato trasferito all’Istituto dei medicina legale per l’autopsia su disposizione del magistrato di turno. Sull’episodio indagano i carabinieri nel tentativo di ricostruire le esatte dinamiche del tragico incidente.