Red 13:42 Ussi Sardegna: Paolo Mastino presidente Il Consiglio direttivo 2021 è composto da Giuseppe Deiana, Mariangela Lampis, Enrico Gaviano, Valentina Guido, Valentina Orgiu, Sergio Cadeddu, Giuseppe Amisani, Stefano Cocumelli e Francesca Melis. Grande partecipazione e larga presenza femminile



Ussi Sardegna, succede a Mario Frongia eletto nel Consiglio nazionale a marzo. Si rinnova anche la composizione del Consiglio direttivo della stampa sportiva isolana, con un significativo incremento della presenza femminile. Si sono svolte in modalità telematica le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo dell’Unione stampa sportiva italiana. I seggi sono stati aperti alle 10 e chiusi alle 15, la Commissione di verifica dei poteri è stata composta da Andrea Frailis, Andrea Frigo e Mario Frongia. All’assemblea sono intervenuti Francesco Birocchi (presidente regionale dell’Ordine dei giornalisti) e Andrea Frigo (ex consigliere nazionale).



Il presidente uscente Frongia ha tenuto la relazione tecnica e morale di resoconto dell’operato dell’associazione nell’ultimo quadriennio, quindi il vicepresidente Giuseppe Amisani ha tracciato un bilancio delle attività svolte. Alla chiusura delle votazioni lo spoglio ha decretato l'elezione alla carica di presidente di Paolo Mastino con settantaquattro voti a favore e due schede bianche. Hanno votato settantasei soci su un totale di 108 aventi diritto. Sono eletti alla carica di consiglieri per i professionali: Giuseppe Deiana con trentuno voti, Mariangela Lampis con venticinque, Enrico Gaviano con ventitre, Valentina Guido con undici e Valentina Orgiu con undici. Hanno votato quaranta soci professionali su un totale di cinquantaquattro aventi diritto. Inoltre, ha ricevuto un voto Paolo Mastino.



Sono eletti alla carica di consiglieri per i collaboratori: Sergio Cadeddu con trenta voti, Giuseppe Amisani con diciannove, Stefano Cocumelli con diciotto e Francesca Melis con docoassette. Hanno votato quaranta soci collaboratori su un totale di cinquantaquattro aventi diritto. Inoltre, hanno ricevuto preferenze Laura Puddu (quattordici), Giorgio Cannas (cinque), Alberto Cannas (uno), Alessandro Cannas (uno), Enrico Locci (uno), Salvatore Moi (uno) e Simone Spada (uno).



