Cor 25 maggio 2021 Olbia: stop alcolici dalle 20 in zona rossa Ordinanza del sindaco Settimo Nizzi per prevenire i disordini nelle ore notturne nella città di Olbia. Chiusura dalle 20 alle 7 degli esercizi commerciali di vendita di bevande nell’area delimitata dall’ordinanza. Si potrà consumare soltanto nelle aree dei bar



OLBIA - Divieto assoluto di consumo di alcolici nelle pubbliche vie e nelle pubbliche piazze e la chiusura dalle 20 alle 7 degli esercizi commerciali di vendita di bevande nell’area delimitata dall’ordinanza. Nella stessa zona il consumo e la somministrazione di alcolici sono consentiti all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza delle attività, legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico.



E' quanto prevede l'ordinanza del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, per prevenire i disordini che ultimamente con sempre maggiore frequenza si riscontrano in città.



«Assicureremo controlli serrati e saremo inflessibili nei confronti degli esercizi che violeranno l’ordinanza e che effettueranno la vendita di alcolici ai minorenni. Abbiamo cercato un dialogo con le famiglie e invitato i ragazzi a tenere comportamenti consoni. Con pazienza e perseveranza, ma ora agiremo con la fermezza di chi non può tollerare gli atti di violenza e prevaricazione visti questo fine settimana» precisa il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi.