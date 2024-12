Red 3 giugno 2021 A Stintino la Festa della Repubblica Breve cerimonia con deposizione di una corona al monumento ai caduti. «Ricordiamo sempre i valori della democrazia e della Patria»», dichiara il vicesindaco Angelo Schiaffino



STINTINO - Ieri mattina (mercoledì), il Comune di Stintino, con una breve cerimonia senza pubblico e nel rispetto delle norme anti-Covid, ha voluto celebrare la Festa della Repubblica. Il vicesindaco Angelo Schiaffino, accompagnato da due Barracelli, ha deposto in Piazza Municipio una corona di fiori ai piedi del monumento ai caduti.



«Vogliamo riappropriarci di quelli che erano i gesti e le cerimonie a cui siamo sempre stati abituati - ha dichiarato Schiaffino - e anche se senza pubblico, e questo ci dispiace, ricordiamo i valori di questa importante ricorrenza. Come ogni anno, ci ritroviamo di fronte a questo monumento per onorare i nostri concittadini morti per rispettare il principio di libertà».



«E anche se oggi, a causa di questa pandemia che ha sconvolto le nostre vite, non sono presenti con noi i giovani del nostro paese mandiamo loro un messaggio, quello della necessità di riscoprire sempre i valori della democrazia, lo spirito, l'amore e la passione per la Patria», ha concluso il vicesindaco.



Nella foto: un momento della cerimonia