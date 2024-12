Red 3 giugno 2021 Investito sulle strisce ad Alghero: anziano in ospedale Questa mattina, attorno alle 12.20, una Fiat Seicento ha investito un 84enne mentre stava attraversano sulle strisce pedonali in Via Garibaldi. L´anziano è stato accompagnato in Pronto soccorso per i controlli del caso



ALGHERO - Questa mattina (giovedì), attorno alle 12.20, una Fiat Seicento ha investito un 84enne mentre stava attraversano sulle strisce pedonali in Via Garibaldi, ad Alghero. L'anziano, ossese di nascita, ma residente ad Alghero, è stato soccorso dal personale medico del 118, che poi lo ha accompagnato in Pronto soccorso per i controlli del caso. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi del caso e regolamentato il traffico veicolare.