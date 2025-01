Red 10 giugno 2021 Tutto pronto per il Teen camp ad Alghero Nuova proposta per ragazzi dai 6 ai 14 anni, che l’Asdrcps Nuovi lidi lancia nel suo progetto educativo assieme al centro estivo “BollaBalena” per bambini dai 3 ai 5 anni. Appuntamento da lunedì



ALGHERO - L’Asdrcps Nuovi lidi riparte con il proprio progetto educativo per l’estate. Oltre al centro estivo “BollaBalena” per bambini dai 3 ai 5 anni, quest’anno si fa promotrice di un nuovo format, il “Teen camp, rivolto a ragazzi dai 6 ai 14 anni. Le attività, che si svolgeranno da lunedì 14 giugno a venerdì 10 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13,30, avranno come base operativa lo stabilimento balneare “Hermeu” e la pineta di Maria Pia (davanti all'Istituto d’arte).



Nella proposta educativa programmata dalle coordinatrici Giovanna Demartis (educatrice professionale) e Alessandra Malatesta (animatrice), trovano spazio tra gioco e divertimento, laboratori artistici, creativi e di animazione alla lettura, attività di riciclo, motorie e sportive, gioco-nuoto e yoga (una nuova attività ludica per insegnare ai più piccoli la concentrazione, il respiro consapevole, con risvolti educativi e di lotta al bullismo). Inoltre, la novità di quest’anno sarà l’attività di “Play in english”, realizzata da Tatiana Sannio, il tutto affiancato da educatori qualificati e con pluriennale esperienza nel settore.



BollaBalena e Teen camp, quindi, non sono solo mare, ma un percorso che i bambini e i ragazzi, guidati e sostenuti da personale altamente qualificato, potranno affrontare all’insegna di un’estate da ricordare. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, si può andare sul sito internet di Bollabalena, inviare una e-mail all'indirizzo web info@bollabalena.it o telefonare al numero 331/5848776 (Alessandra).