Cor 22 luglio 2021 Cinema, teatro, jazz nel weekend Il ricco programma di eventi e manifestazioni predisposto dalla Fondazione Alghero e dall´Amministrazione Comunale accompagna gli ultimi weekend di luglio, in attesa dei grandi eventi di agosto e settembre previsti nella nuova Arena Rugby di Maria Pia



ALGHERO - Finalmente Alghero, il ricco programma di eventi e manifestazioni predisposto dalla Fondazione Alghero e dall'Amministrazione Comunale accompagna gli ultimi weekend di luglio, in attesa dei grandi eventi di agosto e settembre previsti nella nuova Arena Rugby di Maria Pia. In calendario appuntamenti di indiscutibile qualità anche il prossimo fine settimana. Venerdì 23 luglio (ore 20.30) per Teatri di Prima Necessità 2021 / Festival Intersezioni, si riaprono le porte del Civico Teatro di Alghero "Gavì Ballero" per lo spettacolo “Vuoto Dentro”, scritto da Giovanni Trudu, produzione Origamundi a cura della Compagnia Teatro d'Inverno.



Alle ore 21 l'atteso appuntamento “Terra Muda Tour, Musicalimba”, il concerto dei Cordas et Cannas nella splendida location del complesso Nuragico Palmavera. Si chiude il venerdì alle 22 col festival cinematografico “Cinema Delle Terre Del Mare”, proiezione al Quarter della pellicola danese "Druk – Un altro giro" di Thomas Vintenberg a cura della società Umanitaria. Sabato 24 luglio continua la rassegna cinematografico con una doppia visione: "La Napoli di mio padre"di Alessia Bottone e “After love” di Aleem Khan, entrambi a cura della Società Umanitaria e sempre nello spazio del Quarter.



Domenica 25 luglio (ore 18.30), prosegue il weekend del festival del Cinema delle Terre del Mare nello Scalo Tarantiello con “Alghero Città del Cinema” itinerario di cineturismo a cura di Nadia Rondello e Maria Cau di A S’Andira, con la partecipazione di Davide Casu. Sempre domenica (ore 19), nel giardino del Museo del Corallo, nuova presentazione di libri per l'associazione Alghenegra: per la rassegna "Libri e autori in città", Kemirruschi, la storia di Michele Schirru in 14 date, presentazione del libro di Massimo Lunardelli. Le sonorità del JazzAlguer chiudono il weekend nello storico e centrale scenario del palco del Quarter con il live del “GretaPanettieri 4tet” a cura di Bayou Club Events.