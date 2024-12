G.P. 12 agosto 2021 Sant´Antonio di Gallura: tradizioni in un libro Un libro racconta la vita a Sant´Antonio di Gallura nel primo novecento. La presentazione, domani, venerdì 13 agosto alle ore 19 presso l´Anfiteatro di Sant´Antonio di Gallura con le curatrici dell’opera: Sonia Baroni e Lucia Canu



OLBIA - Sono gli abitanti del paese gallurese, protagonisti di un’antologia di ricordi sulla storia del comune all’alba del Ventesimo secolo intitolata "Raccontando Sant'Antonio di Gallura", curata da Sonia Baroni e Lucia Canu. Domani, venerdì 13 agosto alle ore 19 presso l'Anfiteatro di Sant'Antonio di Gallura la presentazione del volume alla presenza delle curatrici dell’opera.



Come veniva prodotto il pane a Sant'Antonio di Gallura agli inizi del Novecento? Quali erano i riti che accompagnavano le cerimonie di matrimonio in paese nei primi decenni del secolo scorso? Come ci si abbigliava, e quali erano i giochi e i passatempi nel primo dopoguerra? Queste sono solo alcune delle risposte che Baroni e Canu hanno inserito nel testo che rievoca la memoria di una comunità.



Un volume che raccoglie oltre 90 testimonianze di 53 informatori orali per un grande album dei ricordi in cui diversi sono gli argomenti trattati, dalla guerra al lavoro, dal battesimo al matrimonio, dalla produzione del latte alle attività ludiche. Il libro è stato stampato dall’Editoriale Documenta, con la direzione scientifica della Biblioteca di Sardegna,