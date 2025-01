Cor 17 settembre 2021 Grave incidente sulla 387: codice rosso Violento schianto intorno alle ore 7.50 sulla strada statale 387, all´altezza del bivio di Selargius. Tre feriti, uno in gravissime condizioni



CAGLIARI - Grave incidente nel Cagliaritano. Una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle ore 7.50 sulla strada statale 387, all'altezza del bivio di Selargius, a causa di un incidente stradale: due autovetture sono rimaste coinvolte in uno violento scontro. I Vigili del Fuoco all'arrivo sul posto hanno provveduto a prestare assistenza al personale sanitario inviato dal 118 e alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. I feriti sono stati trasportati in ospedale uno in codice rosso e due in codice giallo.