E´ sardo il miglior giovane enologo d´Italia

Nella foto: Andrea Pala CAGLIARI - È il sardo Andrea Pala il miglior giovane enologo d'Italia. Il premio sarà consegnato domani, sabato 2 ottobre, in occasione della Vinoway Wine Selection 2022, che si svolgerà al The Nicolaus Hotel di Bari, organizzata dall’Associazione Culturale e di Promozione Vinoway Italia. Laureato in Viticoltura ed Enologia, è il Presidente dei Giovani Enologi Italiani. Lavora presso diverse cantine italiane, dando lustro al territorio della sua Sardegna. Verrà premiato da Nicola Biasi, considerato “Miglior Giovane Enologo italiano 2020” da Vinoway, e dal Presidente Mondiale degli Enologi Riccardo Cotarella.«Sono soddisfatto e onorato di questo premio - ha commentato Pala - perché mi ripaga di molti sacrifici, non me lo aspettavo ma ci speravo molto. Il lavoro dell'enologo può sembrare facile ma non lo è. Serve passione e una grande visione nell’evoluzione del prodotto, interpretando al meglio le caratteristiche del vitigno e del territorio».Pala non avrà molto tempo per festeggiare. Il giorno seguente, domenica 3 ottobre, sarà il protagonista della più grande Masterclass mai organizzata in Italia dove presenterà due vini prodotti in Sardegna che il giovane enologo segue ormai da anni: l’arvisionadu G’Oceano Vigna Sennore della Cantina Arvisionadu di Benetutti e il Burattini Rosso 2018 Doc Maremma dell’azienda Guido F. Fendi.Pala è consulente di importanti aziende sarde. Fuori dai confini isolani, segue "Fontezoppa" nelle Marche, "La Marchisa" di Tropea e, appunto, la Cantina Guido F Fendi in Toscana. Il "SaróFranca Millesimato", prodotto da quest'ultima Cantina, è stato "Miglior Vino spumante d'Italia" al "5Star Wines" organizzato da Vinitaly - Verona Fiere. Altri sei vini prodotti da aziende seguite dall' enologo sardo, sono entrati nella guida.Nella foto: Andrea Pala • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat