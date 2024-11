Cor 21 ottobre 2021 Scout: 100 anni di attività a Porto Torres Scout Cngei Porto Torres: l´associazione festeggia due anniversari. i 100 anni dalla prima fondazione e i 50 anni dalla seconda fondazione. Una festa doppia, lunga un anno



PORTO TORRES - Sabato e domenica scorsi si sono aperte ufficialmente le attività per l’anno scout 2020-2021 della sezione Cngei Porto Torres. Due importanti appuntamenti caratterizzano questa nuova stagione per l’associazione. Nel weekend, infatti, il campo si è chiuso con l’apertura della "rincorsa" verso i due anniversari fondamentali per la sezione di Porto Torres: i 100 anni dalla prima fondazione e i 50 anni dalla seconda fondazione. Una festa doppia, lunga un anno, che verrà caratterizzata da una serie di eventi che coinvolgeranno la Città e, a maggior ragione, tutti coloro che, anche una sola volta nella vita, hanno vestito i nostri colori, invitandoli fin da ora a riprendere la tessera del Cngei testimoniando il rinnovo della promessa di adesione agli ideali scout. Nella due giorni con la presenza di 70 ragazzi guidati dal presidente Massimo Piras, tante le inziative messe in campo. Il sabato, è stato caratterizzato sia dal fuoco di bivacco, che ha riunito tutti attorno alla suggestiva fiamma che nei racconti di Rudyard Kipling ha per i più piccini un valore particolarmente significativo, sia dagli emozionanti passaggi dei bambini e dei ragazzi tra le varie branche. Raggiunti i limiti di età, si abbandonato le prime compagne e i primi compagni di gioco e si abbracciano le nuove amicizie che li accompagneranno nelle nuove esperienze di vita all’aria aperta, che via via guidano lo scout verso al propria indipendenza. La domenica invece, attraverso un gioco a tappe, che ha coinvolto 4 squadre rigorosamente eterogenee per età e sesso, si è raccontata la bellezza dello scautismo in Italia e nel Mondo e le difficoltà che esso ha dovuto attraversare per sopravvivere agli anni più bui della storia contemporanea. Con prove ginniche e mentali, alla portata di tutti, tutte e tutti sono stati resi protagonisti allo stesso modo, stimolando la riflessione sulla differenza tra un mondo con lo scautismo e un mondo senza.