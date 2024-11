S.A. 1 novembre 2021 Ddl Zan bocciato, martedì è mobilitazione Associazioni sarde e nazionali, sindacati e partiti si riuniscono in un evento promosso da Diritti del Cuore. L´appuntamento è a Sassari, in piazza d´Italia, martedì 2 novembre alle 18



SASSARI - Lo scorso giovedì l’Aula del Senato ha approvato con 154 sì, 131 no e due astenuti la proposta avanzata da FdI e Lega di non passaggio all’esame degli articoli del Ddl Zan. il disegno di legge sul contrasto alla discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità. «In una vergognosa seduta del Senato, le Senatrici e i Senatori della Repubblica, nascosti dal voto segreto, hanno affossato, tra cori e urla da stadio, il DDL Zan, il disegno di legge che intendeva estendere la legge Mancino anche alle discriminazioni per orientamento sessuale, genere, identità di genere e disabilità» è il coro unanime di tante associazioni sarde e nazionali che si riuniranno in un evento promosso da Diritti del Cuore.



L'appuntamento è a Sassari, in piazza d'Italia, martedì 2 novembre alle 18. «Le persone LGBT+, le donne e le persone con disabilità non sono nemici e loro non sono in guerra: hanno interrotto un percorso di civiltà e di contrasto ad uno dei peggiori crimini esistenti, il crimine di odio! Ma noi non siamo vittime e non proviamo dolore, solo una profonda rabbia per la loro ignoranza e la loro stupidità. Non ci sentiamo rappresentati e, ormai, questo Parlamento non rappresenta più nessuno!».



Alla mobilitazione parteciperanno: 6000 Sardine Sassari, Agedo, Alisso, Amnesty Sassari, ANPI, Arci, Arcobaleni Turritani, CGIL, CGIL Nuovi Diritti, Earth Gardeners, Emergency Sassari, Famiglie Arcobaleno, Italia-Cuba Sassari, Movimento Omosessuale Sardo, Noi Donne 2005, ODV Franco Mura, PD, Sa Domu de Totus, SPIGA Sardegna, Theatre en vol, UDU Sassari.