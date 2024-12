S.A. 12 novembre 2021 Tennis, Tc Alghero si fa in tre nel fine settimane Saranno tante le partite che le compagini del sodalizio algherese dovranno affrontatare in due giorni per il Campionato Invernale regionale di tennis a squadre per i recuperi dovuti al maltempo



ALGHERO - Il Tc Alghero si fa in tre. Saranno tante, infatti, le partite che le compagini del sodalizio algherese dovranno affrontatare in due giorni per il Campionato Invernale regionale di tennis a squadre visto che, a causa del maltempo, non sono ancora potute scendere in campo.



Per la Seconda serie maschile, il primo appuntamento è per domani, sabato 13 novembre, alle 15, quando nell'impianto di Maria Pia arriverà il Tc 70 Oristano per disputare una sfida di recupero. Domenica 14, alle 9, ancora un impegno casalingo per gli algheresi, contro il Tc Solarussa. Per la Seconda serie femminile, se domenica è previsto un turno di riposo, non così sarà domani, giorno dedicata al recupero (a partire dalle 15, sempre a Maria Pia), contro le olbiesi del Tc Terranova A.