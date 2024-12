S.A. 18 novembre 2021 All´Università si parla di Recovery plan Venerdì 19 novembre verrà presentato il libro “La cruna e il cammello. L’Italia alla prova del Recovery plan”, di Massimiliano Cannata, giornalista e filosofo, Carlo Alberto Carnevale Maffè della SDA Bocconi e Alessio Tola, professore di analisi e valutazione delle tecnologie all’Università di Sassari



SASSARI - Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, rischi e opportunità per l’Italia e l’Europa. Sarà questo il tema al centro dell’incontro in programma venerdì 19 novembre alle 17.00 nell’aula magna dell’Università di Sassari. In quest’occasione verrà presentato il libro “La cruna e il cammello. L’Italia alla prova del Recovery plan”, di Massimiliano Cannata, giornalista e filosofo, Carlo Alberto Carnevale Maffè della SDA Bocconi e Alessio Tola, professore di analisi e valutazione delle tecnologie all’Università di Sassari.



Per l’elaborazione del saggio, che presenta una prefazione a cura di Paolo Savona, gli autori hanno sollecitato le riflessioni di opinion maker di livello internazionale: Alfonso Fuggetta del Politecnico di Milano, Raff­aella Sadun di Harvard, Diego Piacentini, già vice presidente di Amazon, Luciano Floridi dell’Università di Oxford, Maria Cristina Origlia del Sole24ore e Pierluigi Verbo di KPMG, Federica Saliola della Banca Mondiale e Simone Crolla, Amministratore delegato della Camera di Commercio Americana in Italia, Michele Perrino di Medtronic e Giorgio Metta direttore dell’Istituto Italiano di Tecnologia.