S.A. 18 novembre 2021 Autunno e Romangia: eventi a Valledoria Appuntamento il 20 e 21 novembre con la manifestazione promossa dalle ACLI, con il patrocinio del comune e della proloco e il sostegno della Camera di Commercio e del programma Salute e Trigu



VALLEDORIA - Fa tappa a Valledoria il 20 e il 21 novembre Autunno in Romangia e in Anglona, la manifestazione promossa dalle ACLI e dalla Camera di Commercio di Sassari con il programma Salude e Trigu. Un'iniziativa pensata per promuovere le tradizioni culturali e religiose autunnali del territorio e allungare la stagione turistica. La tappa di Valledoria coincide con la tradizionale festa di Cristo Re, il Patrono del paese ed è promossa oltre che dalle ACLI provinciali di Sassari, dalla Parrocchia di Valledoria e dalla Pro Loco, con il Patrocinio dell’amministrazione comunale.



Ricco il programma delle giornate, partendo dal sabato con la Santa Messa celebrata alle 18.00, animata dal Coro Polifonico Lorenzo Perosi di Olbia, diretto dalla Maestra Maria Grazia Garau. Al termine la cena nei punti affiliati. Si prosegue il giorno successivo, il 21 novembre dalle ore 8,30, nella Parrocchia del Rosario con la celebrazione della Santa Messa. A seguire processione nelle vie del Paese con la storica statua del Patrono accompagnata dalla Banda Musicale Michele Columbano di Calangianus. La celebrazione sarà animata dal coro della Parrocchia.



Dalle ore 15 animazione per i più piccini nel piazzale della chiesa. Alle 17,00 Adorazione Eucaristica e a seguire i vespri e la Santa Messa. Si potranno degustare a cena e a pranzo le primizie locali nei punti affiliati. Autunno in Romangia e in Anglona a Valledoria è l’occasione per i turisti provenienti da tutta l’isola e non solo, per conoscere meglio la splendida cittadina sul mare. Di particolare interesse le bellezze naturali, la spiaggia della Ciaccia, il Porticciolo, la spiaggia di San Pietro a Mare poi le bellissime chiese di Valledoria: la Chiesa della Nostra Signora di Fatima e la chiesa di San Pietro a Mare.



Le iniziative ospitate a Valledoria non si esauriscono il 20 e 21 novembre ma avranno una interessante coda l’11 e il 12 dicembre prossimi con l’inaugurazione dello spazio mercatino e la presenza della Banda Musicale del conservatorio di Sassari Luigi Canepa. L’allestimento del Mercatino sarà ospitato nei giardini pubblici con prodotti di artigianato locale, food e beverage del territorio e musica con dj set fino a notte. Il giorno successivo è in programma l’apertura dello spazio mercatino, a seguire giochi per i bambini coordinato dalla UISP Sardegna. Pranzo a base di specialità di mare e pomeriggio concerto di musica Pop.



Nella foto: la chiesa di Valledoria