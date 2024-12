video Cor 19 novembre 2021 «A Fertilia ho assaporato e respirato la libertà» Piccoli Borghi Italiani: territori in movimento

Fertilia borgo Google d´Italia: Giorgio Peghin Il progetto di quality journalim promosso dall´Associazione Nazionale Stampa Online in collaborazione con Google News Initiative è stato presentato ufficialmente nei giorni scorsi a Varese. Tra i 12 borghi Fertilia: l´intervista con Marisa Brugna



Mon Amour", il borgo marinaro sulle sponde della Riviera del Corallo, è tra quelli scelti in Italia dall'Associazione Nazionale Stampa Online per raccontare spaccati di vita reali e inediti. Il progetto di quality journalim marchiato Alguer.it e sviluppato in collaborazione con Google News Initiative è stato presentato ufficialmente nei giorni scorsi a Varese. Tra i 12 piccoli borghi c'è Fertilia: la Città di Fondazione Giuliana ricompresa nel comune di Alghero ha stupito tutti per la forte carica identitaria ed emotiva che racchiude in se.



Un viaggio tra immagini e interviste nell'architettura del Ventennio fino agli aneddoti di un passato indelebile: tra i contributi scelti per il progetto quello di Marisa Brugna, testimone vivente di uno spaccato di vita che racconta il dramma, le paure e infine la libertà, quella vera.



«A Fertilia ho vissuto per la prima volta, assaporato e respirato la libertà». Aveva da poco compiuto i sei anni quando, nel 1949, insieme alla sua famiglia, è stata costretta ad abbandonare in tutta fretta la piccola Orsera, arrivando ad Alghero nel 1959 dopo aver trascorso la fanciullezza e l’adolescenza in un campo profughi in Toscana. A Fertilia si è costruita una famiglia, ma non ha mai dimenticato il suo passato di profuga. Una petizione che racconta la storia di Marisa Brugna, esule istriana di casa a Fertilia, è oggi sulla scrivania del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, chiede che sia insignita di un’onorificenza in relazione al grande valore storico-culturale che la sua vita rappresenta.



