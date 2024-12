Cor 23 novembre 2021 Tc Alghero, domenica in chiaroscuro La squadra maschile ha battuto 3-0 il Tc Ittiri, grazie alle vittorie nei singolari di Alessandro Concu e Nicolą Serra, la compagine femminile ha invece perso in casa per 1-2 contro il Tc Ghilarza



ALGHERO - Domenica in chiaroscuro per il Tc Alghero nella Seconda serie del Campionato Invernale regionale di tennis a squadre. La squadra maschile ha battuto 3-0 il Tc Ittiri grazie alle vittorie nei singolari di Alessandro Concu (6-2 6-3 su Virdis), di Nicolą Serra (3-6 6-1 6-2 su Rovasio) e, nel doppio, di Serra e Giorgio Alias (6-3 6-4 su Virdis/Rovasio).



La compagine femminile ha invece perso in casa per 1-2 contro il Tc Ghilarza. Alla vittoria di Claudia Bardino (2-6 6-3 6-4 su Marta Mura), hanno risposto le sconfitte di Alice Martinez (6-0 6-2 per mano di Enrica Citzia) e del doppio Bardino/Marta Cau (6-4 6-1 da Mura/Citzia).



Nella foto: le protagoniste della sfida tra Tc Alghero e Tc Ghilarza femminili