S.A. 26 novembre 2021 Tennistavolo Sassari: parte la A2 paralimpica La società sassarese propone ben tre formazioni, più la Monterosello Sassari che debutta anche nella A gruppo 11



SASSARI - Parte anche la A2 paralimpica in questo fine settimana. La società sassarese propone ben tre formazioni. Per il gruppo 1-5 (riservato a chi pratica il tennis tavolo in carrozzina) il girone B propone il primo concentramento nella località barese di Casamassima. Domenica alle 9 derbissimo tra le due formazioni del Tennistavolo Sassari: la A, dove giocano Giuseppe Demontis e Maurizio Scanu, e la B, con Manuela Casu e Gianmario Mereu. A mezzogiorno la squadra A se la vede contro i padroni di casa dell'Ennio Cristofaro di Casamassima, mentre la formazione B l'Olimpicus Valverde.



La terza squadra sassarese nel gruppo 1-5 è il Monterosello Sassari, società che collabora col Tennistavolo Sassari: Luca Bulla e Giancarlo Cossu se la vedranno contro lo Sport Club Etna e l'Ennio Cristofaro. Il Palazzetto dello Sport di Casamassima ospita anche il concentramento del gruppo 6-10, disciplina paralimpica di chi gioca in piedi. Lorenzo Sanna e Giovanni Battista Sanna affrontano alle 9 l'Albatros Zafferana Etnea di Catania, a mezzogiorno la Dilettantistica Olimpicus, altra società di Catania, e alle 15 l'isola Peter Pan Roma.



Sassari ha una rappresentante anche nella A gruppo 11 (disabilità intellettiva/relazionale) grazie al Monterosello, del presidente e coach Pierpaolo Idini che sarà presente nel concentramento di Messina con Giancarlo Idini e Alessandro Ara. La coppia sassarese affronterà tre avversarie: la Mediterraneo Lombardo Bikes, la squadra siciliana dello Sport Club Etna e la paralimpica “Domenico Rodolico” di Mazara. Risultati giovanili – Intanto nello scorso fine settimana nuovo torneo giovanile in Ogliastra, organizzato dallo Sporting Lanusei, che ha coinvolto nove società con poco più di sessanta iscritti. Il club del presidente Marcello Cilloco era presente con dieci fra atleti e atlete.



Nell'Under 11 maschile ha vinto Federico Casula del Tennistavolo Sassari, a sorpresa dato che era appena testa di serie numero 6. Nel tabellone ad eliminazione diretta il pongista sassarese ha prevalso Francesco Sogus del TT Guspini e sul favorito Simone Demontis ai vantaggi del quinto set. In finale Federico Casula ha poi battuto 3-0 Marco Dessì della Muraverese, “vendicando” i compagni di squadra Stefano Ganau e Nicola Cilloco. Nell'under 13 come già accaduto a Guspini, è stata Laura Pinna (Tennistavolo Sassari) ad avere la meglio in finale su Eva Mattana (Muraverese) dopo un quinto set molto equilibrato concluso 11-9.



Questo fine settimana saranno ben otto i pongisti del Tennistavolo Sassari impegnati nel Torneo Nazionale Giovanile di Terni. Nella prima giornata, dedicata all'Under 21 Marco Poma ha conquistato il terzo gradino del podio, battuto in semifinale da Andrea Puppo che poi ha conquistato il trofeo. Da oggi e sino a domenica in lizza nell'Under 17 Chiara Scudino, mentre sono due le atlete per l'Under 13, Laura Pinna e Maria Laura Mura, infine nell'under 11 quattro giovani, Federico Casula, Nicola Cilloco, Simone Demontis e Stefano Ganau.