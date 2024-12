Cor 5 dicembre 2021 Nemapress a Roma con Grazia Deledda Dal 4 all’8 dicembre riprende in presenza Più libri più liberi la Fiera Nazionale del libro di Roma ospitata alla Nuvola dell’EUR. Appuntamento con la Nemapress di Alghero martedì 7 dicembre



ALGHERO - Martedì 7 dicembre (alle ore 14) nella sala Giove la Nemapress edizioni presenta un doveroso omaggio per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, (Nuoro, 27 settembre 1871), l’unico premio Nobel femminile delle lettere italiane, assegnatole nel 1927. Grazia Deledda dopo il matrimonio si trasferì a Roma nel 1900 e vi rimase fino alla sua morte avvenuta nel 1936.



A parlarne saranno Stanislao de Marsanich, in quanto Galtellì, paese dove sotto il nome di Galte in cui Grazia Deledda ha ambientato “Canne al vento”, il suo romanzo più famoso, fa parte della Rete dei Parchi letterari di cui de Marsanich è presidente e Giovanni Santo Porcu, sindaco di Galtellì, che illustrerà come nel nome di Grazia Deledda un’intera comunità ha saputo realizzare la micro-economia di accoglienza culturale portando avanti notevoli iniziative ed eventi tra cui il Premio Internazionale “Canne al vento”.



Infine sarà Neria De Giovanni, direttora editoriale della Nemapress e presidente dell’Associazione Internazionale Critici Letterari, ad illustrare la fondamentale presenza della Deledda nel panorama letterario nazionale ed internazionale. La De Giovanni è autrice di 17 volumi su Grazia Deledda di cui 8 pubblicati con la Nemapress presente in Fiera con un proprio Stand: D03. Lunedì 6 dicembre saranno gli autori Nemapress che presenteranno le loro opere nella sala Nettuno sempre alle ore 14: Giuseppe Procaccini con il romanzo "Vite all'incrocio", Antonio Maria Masia con le poesie di "I silenzi di pietra", Danila Marsotto con il romanzo giallo " Le stelle in parallelo" e Mario dal Bello con "Il paradiso".