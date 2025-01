S.A. 17 dicembre 2021 Diplomi professionali: via alle iscrizioni Per il quarto anno è prevista una dotazione finanziaria di 1.038.536 euro che consentirà l’attivazione di 8 percorsi finanziabili per un totale di 120 destinatari potenziali



CAGLIARI - Sono aperte le iscrizioni per il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento del diploma professionale (EQF 4). «Si tratta di un importante risultato che testimonia la volontà della Regione di essere punto di riferimento nella formazione a tutti i livelli e in tutte le sue declinazioni. L’apertura delle iscrizioni per il quarto anno, e il quinto nel 2023, rappresenta l’ulteriore adempimento di una promessa» è il commento dell’assessore del Lavoro, Alessandra Zedda, che ha evidenziato come, con l’aggiunta del quinto anno, si arrivi a un percorso che permetterà agli studenti degli Istituti Professionali di godere di una formazione di istruzione secondaria completa, con la possibilità di ottenere il diploma quinquennale al pari degli altri istituti.



I destinatari dell’offerta formativa che possono presentare la domanda di iscrizione dalle ore 9.00 di lunedì 20 dicembre alle ore 18.00 del 31 gennaio devono essere residenti o domiciliati in Sardegna e in possesso, alla data di acquisizione del SIL della Domanda di Partecipazione Telematica (DPT), di una qualifica professionale di Operatore (terzo livello EQF).



Nel mese di giugno la Giunta regionale aveva approvato in maniera definitiva la programmazione del Sistema regionale dei percorsi di IeFP per il quinquennio 2021-2025, favorendo così il raccordo tra il sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e il sistema di istruzione Professionale, equiparando quindi la formazione IeFP agli altri percorsi di istruzione secondaria. Per il quarto anno è prevista una dotazione finanziaria di 1.038.536 euro che consentirà l’attivazione di 8 percorsi finanziabili per un totale di 120 destinatari potenziali. La trasmissione della candidatura tramite DPT attraverso il SIL Sardegna è l’unica modalità prevista dall’Avviso per l’iscrizione ai percorsi formativi e dovrà avvenire unicamente tramite accesso SPID o TS-CNS. (ez)