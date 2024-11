S.A. 28 gennaio 2022 Maltempo: allerta per gelate in Sardegna Le possibili gelate interesseranno prevalentemente le quote collinari-montane e i fondovalle. Il bollettino si estende a tutta la notte del 28 gennaio



CAGLIARI - La Protezione civile ha emanato un avviso di allerta per la possibile formazione di ghiaccio sul manto stradale. Il bollettino si estende a tutta la notte del 28 gennaio a causa dell'abbassamento delle temperature minime previste.



Le possibili gelate interesseranno prevalentemente le quote collinari-montane e i fondovalle. «Sull'Europa nord-occidentale è presente, infatti, un campo anticiclonico, mentre su quella centro-orientale si estende un'area depressionaria - si legge nell'avviso della Protezione civile - L'azione combinata tra la circolazione indotta dalle due strutture bariche determina avvezione d'aria fredda polare su tutta la penisola italiana, apportando una diminuzione delle temperature».