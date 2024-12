Basket universitari, vince il Cus Cagliari

2/12/2024 Serie C: in casa esordio amaro per la Klass Coral Sconfitta per la Klass Coral Alghero nella partita dell’esordio casalingo nel campionato di Serie C. La Ferrini Quartu ha superato gli algheresi con il punteggio di 67-89. La Coral resta a 4 punti in classifica e nel prossimo turno giocherà in casa del Cus Sassari