S.A. 5 maggio 2022 Piogge, allerta meteo in Sardegna Dalle 18 di giovedì 6 maggio e sino alla mezzanotte del giorno successivo, un avviso di allerta codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di Flumendosa, Flumineddu e Gallura



CAGLIARI - Piogge e temporali per tutto il fine settimana in Sardegna. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha emesso a partire dalle 18 di giovedì 6 maggio e sino alla mezzanotte del giorno successivo, un avviso di allerta codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di Flumendosa, Flumineddu e Gallura, dove sono previste abbondanti precipitazioni.