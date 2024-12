Cor 31 maggio 2022 Sassari Estate, bando per gli allestimenti Il servizio di allestimento spazi e gestione eventi dovrà essere calibrato sulla base della tipologia degli spazi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale: piazza Monica Moretti, il cortile dell’Istituto comprensivo “Farina San Giuseppe” (ex scuola media n. 2), i giardini pubblici di via Tavolara (parte bassa), il cortile di Palazzo Ducale



Pubblicati l’avviso integrale e la modulistica per presentare manifestazione di interesse a curare il servizio di allestimento spazi e gestione degli eventi di Sassari Estate. Il Comune di Sassari punta così a favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici con comprovata esperienza professionale nelle attività di progettazione, gestione, allestimento, direzione tecnica e gestione della sicurezza per la realizzazione degli spettacoli e degli eventi culturali inseriti nel cartellone di Sassari Estate 2022.



Il servizio di allestimento spazi e gestione eventi dovrà essere calibrato sulla base della tipologia degli spazi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale: piazza Monica Moretti, il cortile dell’Istituto comprensivo “Farina San Giuseppe” (ex scuola media n. 2), i giardini pubblici di via Tavolara (parte bassa), il cortile di Palazzo Ducale.



I soggetti interessati a partecipare dovranno presentare la candidatura, con il modello allegato all’avviso, entro le 24 del 5 giugno. L'istanza deve essere inviata esclusivamente tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it. Nell’oggetto si dovrà riportare la dicitura: “Avviso esplorativo per la ricezione di Manifestazioni di Interesse a partecipare a Trattativa su Me.PA per l'affidamento del servizio di allestimento spazi per Eventi inseriti nel Cartellone di Sassari Estate 2022”.