Ad Alghero Maria-Magdalena Kaczor

ALGHERO - Nuovo appuntamento sabato prossimo 6 agosto con la XXII Rassegna Internazionale Organistica, promossa in diversi centri della Sardegna dall’Associazione Arte in Musica nell’ambito del Festival del Mediterraneo. In programma, ancora una volta ad Alghero, nel Duomo di Santa Maria, alle 21, il concerto dell’organista polacca Maria-Magdalena Kaczor, più volte ospite nelle ultime edizioni della Rassegna Organistica. La virtuosa della tastiera, conosciuta e apprezzata a livello internazionale, di casa in Francia, dove si è perfezionata nei conservatori di Parigi e Lione, proporrà un viaggio musicale da Bach, Bonnet, Guilain fino a Castelnuovo-Tedesco.



La Rassegna Internazionale Organistica (direttore artistico è il maestro Ugo Spanu) è l'unica manifestazione concertistica in Sardegna dedicata all’organo strutturata in tappe in diverse località, da Sassari ad Alghero, da Lanusei ad Ozieri, da Aggius a Galtellì e Orosei. È proposta all’interno del Festival del Mediterraneo, che anche quest’anno vede confermata la fiducia delle istituzioni, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Sardegna - Assessorato alla Pubblica Istruzione Beni Culturali Spettacolo e Sport, della Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Camera di Commercio di Sassari - Progetto Salude&Trigu, di Chilivani Ambiente, del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.



Sabato ad Alghero, quindi, Maria-Magdalena Kaczor eseguirà di J. Bonnet Variations de concert op.1, di J. S. Bach Toccata, Adagio e Fuga in do maggiore BWV 564 e Preludio e Fuga in mi minore BWV 548, di J. A. Guilain Tierce en taille e di M. Castelnuovo-Tedesco Introduction, Aria und Fuga. La serata, intitolata “Esprit de gioie”, sarà presentata da Carmela Mura Monfardino, che introdurrà le singole composizioni in programma.