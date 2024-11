Lunedì Irama arriva ad Alghero

19:17 Il Cant de la Sibil·la alla basilica di Bonaria a Cagliari Sabato 23 novembre sarà la basilica di Nostra Signora di Bonaria a ospitare lo spettacolo "Lo Senyal del Judici, l’Alguer i el Cant de la Sibil·la”, inserito in un progetto trentennale di salvaguardia e valorizzazione di questo capolavoro