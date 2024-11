Cor 7 agosto 2022 Alma SaxoPhone Quartet a Porto Torres Saliranno sul sagrato della basilica di San Gavino lunedì 8 agosto alle 21.30, con la proposta di un repertorio tra i più eterogenei, passando con disinvoltura da trascrizioni di brani classici al jazz, fino ai più recenti pezzi originali prodotto dalla formazione



PORTO TORRES - Per la XVII edizione della manifestazione concertistica “Musica & Natura”, evento messo in piedi dall’associazione Musicando Insieme a cura del direttore artistico Donatella Parodi. Musiche struggenti e colonne sonore dei più grandi film cinematografici, atmosfere uniche e note preziose di un repertorio ricco che risuonerà stasera nello splendido giardino delle Tenute Li Lioni a Porto Torres.



Nel cartellone della rassegna musicale ci saranno anche gli Alma SaxoPhone Quartet, quattro sassofonisti, compagni di studi accomunati dalla passione per la musica da camera e progetti innovativi sperimentali. Saliranno sul sagrato della basilica di San Gavino lunedì 8 agosto alle 21.30, con la proposta di un repertorio tra i più eterogenei, passando con disinvoltura da trascrizioni di brani classici al jazz, fino ai più recenti pezzi originali prodotto dalla formazione.



Il quartetto composto da Simone Bellagamba, Andrea Piccione, Francesco Desideri e Andrea Leonardi eseguirà musiche di Gershwin, Bernstein, Miller e il celebre Frank Zappa. Particolarmente sensibili al tema dell’affermazione delle nuove promesse musicali, i giovani musicisti ricercano collaborazioni con altri artisti coetanei e compositori per uno scambio di collaborazioni in grado far crescere e valorizzare la propria formazione.



