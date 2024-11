Cor 9 agosto 2022 Conto alla rovescia per Madame ad Alghero Dopo aver entusiasmato pubblico e critica, l’artista vicentina chiude il suo tour di grande successo ad Alghero. E’ tutto pronto all’Anfiteatro Ivan Graziani di Maria Pia per l’ultima data del suo “Madame in tour estate 2022



ALGHERO - Dopo aver entusiasmato pubblico e critica, l’artista vicentina chiude il suo tour di grande successo ad Alghero. E’ tutto pronto all’Anfiteatro Ivan Graziani di Maria Pia per l’ultima data del suo “Madame in tour estate 2022”. Con lei sul palco Chiello. Dopo il grande show di ieri con protagonista Irama, mercoledì 10 agosto sarà il turno della protagonista delle classifiche di musica italiane degli ultimi anni. Una chiusura inedita e di grande valore visto che Madame si esibirà con una band composta da musicisti di altissimo livello che andranno a creare uno speciale e unico live tra pop, urban e rap. Dopo aver entusiasmato pubblico e critica nel corso del tour di grandissimo successo nei più importanti club italiani, che ha registrato il sold out nella quasi totalità delle tappe, l’artista è tornata sul palco per un’estate all’insegna della musica dal vivo con una chiusura all’interno dello spettacolare cartellone di eventi estivi predisposto dalla Fondazione Alghero insieme a Shining Production e Ragazze Terribili. Biglietti online, presso Atelier#3 via Carlo Alberto 84, oppure direttamente in cassa. Orari apertura cancelli ore 19 e inizio spettacolo 21.30.